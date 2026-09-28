La navetta Starship ammarata nel Pacifico

Keystone-SDA

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La navetta Stalink è rientrata in anticipo dal suo primo test in volo, dopo avere rilasciato in orbita tutti e 26 i satelliti Starlink del suo carico. L'ammaraggio è avvenuto nell'oceano Pacifico settentrionale.

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(Keystone-ATS) La decisione di anticipare il rientro è stata presa da SpaceX in seguito a un controllo di routine del secondo stadio della navetta. Quindi la navetta ha iniziato la manovra di uscita dall’orbita per prepararsi all’ammaraggio nell’Oceano Pacifico settentrionale.