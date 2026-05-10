La nave Hondius nel porto di Granadilla a Tenerife

Keystone-SDA

La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife: lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola.

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(Keystone-ATS) L’imbarcazione ha gettato l’ancora al suo interno, precisa Rtve. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell’equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi.