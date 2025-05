La NATO aprirà una base aerea a Bodø nel nord della Norvegia

Keystone-SDA

La NATO aprirà una base militare aerea temporanea a Bodø, nel nord-ovest della Norvegia. L'annuncio è stato fatto dal ministro della difesa norvegese Tore O. Sandvik.

1 minuto

(Keystone-ATS) “L’ubicazione temporanea non determina la collocazione definitiva del centro” ha sottolineato il ministro che ha annunciato l’apertura di una base nell’aeroporto militare norvegese che sarà la sede per centinaia di persone per diversi anni.

La decisione sulla posizione permanente della base è contesa tra Bodø nel nord-ovest della Norvegia e Rygge, nel sud est del paese a circa 65km da Oslo. “Una NATO forte nel nord è importante per la nostra sicurezza. La NATO ha un piano ambizioso su quando il centro sarà operativo. Rispettare il calendario dell’Alleanza è importante per la Norvegia e la regione nordica. La base di difesa di Bodø è l’unico luogo che dispone di edifici che possono essere messi in grado di soddisfare i requisiti entro la scadenza”, ha affermato il Ministro Sandvik, riportato dall’emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.