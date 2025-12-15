La morsa cinese su Hong Kong, Jimmy Lai colpevole di sedizione

Jimmy Lai è stato dichiarato colpevole di "collusione con forze straniere" e di "sedizione" nel processo di maggior livello tenuto finora a Hong Kong in forza della legge draconiana sulla sicurezza nazionale.

(Keystone-ATS) L’ex magnate dell’editoria pro-democrazia, 78 anni appena compiuti, ha ascoltato il verdetto dei giudici Alex Lee, Esther Toh e Susana D’Almada Remedios dell’Alta Corte di West Kowloon, impassabile e a braccia conserte, senza parlare con indosso un cardigan verde chiaro e una giacca grigia.

Un responso già scritto, studiato come un monito, che apre allo scenario della pena massima dell’ergastolo, con la condanna che sarà emessa in un secondo momento, pur essendo praticabile l’impugnazione in appello.

“Con la condanna di Lai, ci sono ancora più motivi per credere che, sotto la protezione della legge sulla sicurezza nazionale, chiunque tenti di fare affidamento su forze straniere o di ripercorrere il percorso anti-cinese di Lai dovrà affrontare tutta la forza della legge. La marcia dalla stabilità alla prosperità è una tendenza inarrestabile” per Hong Kong, ha tuonato in un editoriale il Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo.

“Una persecuzione politica”, secondo la Gran Bretagna. Mentre al governo di Keir Starmer, che è atteso a Pechino a fine gennaio, il figlio del tycoon Sebastien, in una conferenza stampa a Londra ha chiesto di “fare di più” per ottenere dalla Cina e dalle autorità di Hong Kong la liberazione di suo padre, alle prese con una salute precaria e in isolamento da oltre 1’800 giorni.

Lai è stato ritenuto responsabile di due capi d’imputazione per cospirazione con forze straniere, secondo la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno del 2020 dopo le manifestazioni di massa pro-democrazia del 2019, e di un terzo capo per sedizione, in base alle norme dell’era coloniale britannica.

Il verdetto è maturato cinque anni dopo l’avvio del processo: Lai era accusato di aver usato il suo popolare tabloid Apple Daily, ora chiuso, per fare pressione sulle nazioni straniere al fine di imporre sanzioni, blocchi o altri atti ostili contro la Cina e Hong Kong, punendo la stretta di Pechino su autonomia e libertà dell’ex colonia.

Arrestato ad agosto 2020, l’ex magnate dei media, “convinto anti-comunista”, è stato ritenuto la mente della pubblicazione di “materiale sedizioso per fomentare il malcontento” nei confronti del governo cittadino. “Non c’è dubbio che Lai abbia nutrito risentimento e odio nei confronti della Repubblica popolare cinese per gran parte della sua età adulta, e questo è evidente nei suoi articoli – ha dichiarato la giudice Esther Toh -. È anche chiaro per noi che l’imputato, fin dall’inizio, molto prima della legge sulla sicurezza nazionale, abbia riflettuto su quale leva gli Stati Uniti avrebbero potuto usare contro la Cina”.

Il processo è diventato una testimonianza della caduta dei diritti civili nella città dopo il passaggio del 1997 della sovranità da Londra a Pechino. Il presidente Usa Donald Trump avrebbe discusso con l’omologo cinese Xi Jinping il rilascio di Lai, nell’incontro di fine ottobre in Corea del Sud. All’apparenza senza successo.

Intanto, la presa di Pechino su Hong Kong va avanti. Domenica, il Partito Democratico, principale forza di opposizione della città, ha votato il suo scioglimento a causa delle pressioni esterne: fondato nel 1994, aveva guidato il processo di democratizzazione avviato negli anni ’80, all’epoca in cui Londra e Pechino concordarono il trasferimento della sovranità. Altri tempi, altri equilibri.