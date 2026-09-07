La moglie di Sanchez convocata dal giudice a udienza preliminare

Keystone-SDA

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Begona Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, è stata convocata per domani alle 18 davanti al tribunale di Madrid per un'idienza preliminare in vista del processo davanti a una giuria popolare.

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(Keystone-ATS) Lo ha disposto il giudice istruttore Juan Carlos Peinado, titolare dell’inchiesta che coinvolge anche la segretaria della ‘primera dama’ al palazzo della Moncloa, Cristina Alvarez.

Entrambe sono state convocate alla stessa ora, assieme al rappresentante della pubblica accusa, secondo l’ordinanza citata dai media iberici. Gomez è accusata di presunti reati di traffico d’influenze e malversazione di fondi pubblici. Oltre alle difese, anche la Procura ha chiesto l’assoluzione per entrambe, per insussistenza dei reati.

Lo scorso 16 luglio l’Audiencia Provinciale di Madrid aveva confermato il rinvio a giudizio della moglie del premier davanti a una giuria popolare, tuttavia escludendo due delle accuse inizialmente sostenute dal giudice Peinado: appropriazione indebita di un software e corruzione negli affari.

L’accusa cosiddetta popolare – diversa dalla parte civile e prevista dal Codice di procedura penale spagnola – guidata dall’associazione ultraconservatrice HazteOir, chiede invece 13 anni di carcere per Gomez e 6 anni per Alvarez, dopo una richiesta iniziale di condanna a 24 anni.

Peinado ha inoltre respinto, nella stessa ordinanza, la richiesta della difesa di ascoltare come testimone José Manuel Ruano de la Fuente, condirettore della cattedra straordinaria di Trasformazione sociale competitiva, assieme alla Gomez, presso l’Università Complutense di Madrid.

Lo scorso 30 luglio alla moglie del premier è stato restituito il passaporto che le era stato ritirato, dopo la revoca da parte del tribunale di Madrid delle misure cautelari disposte in precedenza dal giudice istruttore.