La lontra è tornata anche nel canton Soletta
Dopo 90 anni di assenza, la lontra è tornata anche nel canton Soletta. La prova? Le autorità hanno rivenuto un'orma di questo animale impressa nella neve nel comune di Selzach, lungo gli argini dell'Aare.
(Keystone-ATS) La scoperta è stata fatta la domenica scorsa, indica una nota odierna della cancelleria dell’esecutivo solettese, in cui si precisa che contatti con l’uomo in natura sono assai rari.
Mentre questa specie veniva data quasi per estinta in Svizzera nel 1989, attualmente la lista rossa degli animali minacciati la considera a forte rischio. Per questo la lontra, riapparsa in vari Cantoni fra cui il Ticino e i Grigioni, è considerata un animale protetto.