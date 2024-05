La Germania celebra i 75 anni della sua Costituzione

(Keystone-ATS) Con una cerimonia tra l’edificio del Reichstag e la Cancelleria, i vertici dello Stato tedesco e della società celebrano oggi a Berlino l’entrata in vigore della “Grundgesetz” (la “Legge Fondamentale”, in pratica la Costituzione tedesca) avvenuta 75 anni fa.

Il 23 maggio 1949 segna anche la data di fondazione della Repubblica Federale di Germania sulle rovine lasciate dal nazismo.

Con la celebrazione si vuole anche ricordare la Rivoluzione Pacifica nella Ddr, che quest’anno ricorre per la 35/a volta: un rivolgimento conclusosi a livello costituzionale con il fatto che la Legge Fondamentale, inizialmente valida solo per la Germania occidentale, diventasse la Costituzione valida per tutta la Germania.

Il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier tiene il discorso principale: “Questa Legge Fondamentale è la base affinché nel nostro Stato la libertà, la democrazia e il diritto determinino la convivenza”, ha scritto Steinmeier sul proprio sito internet come segnala l’agenzia Dpa. Il capo di Stato ha sostenuto che la costituzione si è dimostrata stabile e adattabile negli ultimi 75 anni, superando numerose crisi e sfide.

Alla cerimonia, a partire da mezzogiorno, partecipano anche il Cancelliere Olaf Scholz, la maggior parte dei ministri, molti presidenti delle 16 Regioni (Länder) tedesche nonché rappresentanti del Bundestag (la Camera bassa del Parlamento) e di altre istituzioni: sono attesi complessivamente 1.100 ospiti fra misure di sicurezza rigorose: sono stati mobilitati circa mille poliziotti, imbarcazioni fluviali, un elicottero e teste di cuoio “Sek” di Berlino e della Bassa Sassonia, segnala la Dpa. Da domani a domenica si terrà nel quartiere governativo una “festa della democrazia” su invito del governo federale.