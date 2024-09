La Francia scende in piazza, 150 manifestazioni contro Macron

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sono 150 le manifestazioni in tutta la Francia che vedranno La France Insoumise e altre componenti della gauche scendere in piazza oggi per protestare contro il rifiuto del presidente Emmanuel Macron di scegliere un premier del Nuovo Fronte Popolare.

Va ricordato che il Nuovo Fronte Popolare è la coalizione che è arrivata in testa alle legislative anche se lontana da una maggioranza assoluta.

Il corteo parigino partirà alle 14 e seguirà il più classico dei percorsi, da place de la Bastille a place de la Nation. In diverse città, fra le quali Nantes, Le Mans e Nizza, le manifestazioni sono già cominciate nella tarda mattinata. Il neo-premier, Michel Barnier, nel frattempo, comincia la sua attività questo pomeriggio con la prima visita da primo ministro: andrà a visitare i bambini e il personale sanitario dell’ospedale pediatrico parigino di Necker.

Da parte sua, il presidente del Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, dopo la delusione delle legislative – dove il partito di estrema destra, favorito dai sondaggi, è arrivato al terzo posto – ha affermato che il RN è diventato “imprescindibile” e che “nulla si può fare senza di noi”. Il riferimento è alla decisione di non votare in un primo tempo la sfiducia a Barnier: “giudicheremo il primo ministro dai fatti, non dalle sue parole”, ha ribadito davanti ai giornalisti che lo seguivano durante una visita nella Marne, nell’est della Francia.