La forza di Balti illumina Sanremo, Damiano emoziona

La forza e l'entusiasmo di Bianca Balti illuminano Sanremo, Damiano David emoziona l'Ariston con l'omaggio a Lucio Dalla.

(Keystone-ATS) La seconda serata del festival scorre veloce, guidata con passo sicuro dal re maratoneta Carlo Conti, che supera a pieni voti l’esame del debutto: 12,6 milioni di telespettatori e il 65.3% di share, con la benedizione della total audience.

Inquadratura in bianco e nero, giacca nera con mega fiocco di raso, l’ex frontman dei Maneskin fa decollare la serata con l’interpretazione di Felicità di Dalla. Con lui sul palco Alessandro Borghi e il nipote, il piccolo Vittorio Bonvincini che si commuove. “Devo ringraziare Damiano per questa canzone stupenda e per avermi fatto assistere dal vivo al suo talento incredibile. Vittorio ci è sembrato la persona giusta per rappresentare questo passaggio dalla sonnolenza alla ricerca della felicità, il senso di questo brano che è dedicato ai giovani, ai giovanissimi”, “alle future generazioni”, chiosa Conti. Poi Damiano canta la sua Born with a Broken Heart: ad applaudire in platea c’è anche la fidanzata Dove Cameron.

L’Ariston si illumina all’ingresso di Bianca Balti. “Non sono venuta a fare la malata, ma a celebrare la vita”, aveva spiegato incontrando la stampa. Il sorriso è aperto, la testa calva post chemio, l’abito lungo e vaporoso in piume celesti. “Grazie Carlo per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, perché saprete che le piume le ha copiate da me”, ironizza. E quando il conduttore le dice “sei un esempio per le donne, forte”, replica: “Noi donne siamo sempre un grande esempio per gli uomini”.

Fedele ai suoi look stravaganti, Cristiano Malgioglio scende le scale con un abito nero e rosso, enorme bavero scultura e strascico di velo rosso “lungo 50 metri”. L’enorme fiocco rosso che avvolgeva l’anno scorso i Ricchi e Poveri evidentemente ha fatto scuola. “È talmente bello essere qui, in 50 anni di carriera in cui ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, non so se è un regalo, forse per tutte le cose che ho fatto me lo meritavo anche, ti ringrazio Carlo, ringrazio la Rai”, dice emozionato. Anche Nino Frassica fa se stesso. Elegante in smoking, ma con il ciuffo nero alla Malgioglio: “Signore e signori, vince… Si sa da novembre”, scherza il comico siciliano prima di lanciare la ‘aticilbbup’ o meglio, capovolgendo il foglio, la pubblicità. E poi assicura: “In questo momento gli italiani che stanno guardando il festival sono il 119 per cento”, prima di scorporare – a modo suoi – i target tra “suore, ladri di cavallo, Antonio Canavacciuolo, nebbia in Val Padana e complimenti per la trasmissione”.

Tutti incantati dal piccolo Alessandro Gervasi, che a sei anni si esibisce al pianoforte, suonando Champagne di Peppino Di Capri. Il baby artista siciliano, che interpreta l’artista nella fiction Champagne, attesa su Rai1, risponde spontaneo alle domande di Conti: “Vuoi restare ancora?”. “No”. “A 6 anni suoni il pianoforte al festival di Sanremo, dove vuoi arrivare?”. “Boh”, dice conquistando la simpatia di tutti.

Sul palco quindici Big, valutati al 50% dal pubblico a casa con il Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio: Rocco Hunt con l’energia di Mille vote ancora, Elodie tutta piume con Dimenticarsi alle 7, la poesia di Lucio Corsi con Volevo essere un duro, applaudito dal pubblico, i The Kolors a caccia del nuovo tormentone con Tu con chi fai l’amore, Serena Brancale con lo spacco vertiginoso in Anema e Core, Fedez d’impatto con Battito, Francesca Michielin (che si commuove a fine esibizione) con Fango in Paradiso. Merita una nuova standing ovation Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. E poi ancora Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote.

In apertura di serata, la gara delle Nuove Proposte: passano in finale Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre, domani il verdetto. Battute Vale Lp e Lil Jolie, che propongono Dimmi tu quanto sei pronto per fare l’amore (e soprattutto lanciano un messaggio contro la violenza sulle donne, sollevando due cartelli con la scritta ‘Se io non voglio / tu non puoi), e Maria Tomba, con Goodbye (voglio good vibes). Tutti e quattro i semifinalisti parteciperanno comunque al Sanremo Giovani World Tour, che da maggio toccherà Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago.