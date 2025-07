La folgorante Theodora si esibirà questa sera al Montreux Jazz

Keystone-SDA

La cantante franco-congolese Theodora, nata a Lucerna, è attesissima questa sera al Montreux Jazz Festival dove darà un concerto gratuito. L'entusiasmo è tale che, per la prima volta, la kermesse ha dovuto introdurre un sistema di prenotazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sulle circa 5500 persone ad essersi connesse per cercare di accaparrarsi un biglietto, soltanto 550 hanno potuto ottenere un posto per lo show di quella che è soprannominata “Boss Lady”. Theodora si esibirà questa sera alle 22:30 sullo Spotlight Stage, un’infrastruttura inedita di questa 59esima edizione.

Theodora ha avuto un’ascensione folgorante negli ultimi mesi, racconta a Keystone-ATS David Torreblanca, direttore delle operazioni e programmatore del Montreux Jazz Festival. “Ho raramente visto un’artista esplodere così”, rivela.

Scovata alla fine dello scorso anno dagli organizzatori del Montreux Jazz, l’artista 21enne può vantarsi da allora, di essere stata eletta rivelazione femminile alla cerimonia dei premi musicali francesi Flammes, di fare il tutto esaurito nella maggior parte dei suoi concerti e di avere un singolo consacrato disco d’oro in Francia.

Suono virale

La sua canzone “Kongolese sous BBL” – sigla che designa un’operazione chirurgica volta ad aumentare il volume del sedere – è uscito a novembre 2024 facendola balzare in vetta alle classifiche. Frutto di una collaborazione con suo fratello Jeez Suave, il brano è rapidamente diventato virale, trovando riscontri su TikTok e fra i giovani. “Questa ascesa era praticamente imprevedibile”, fa notare Torreblanca.

La sua ricetta? “Un incredibile miscuglio di stili super alla moda, super attuali e super freschi che parla a tutti”, si entusiasma il programmatore. Tra hyperpop, RnB, hip hop, rap, ma anche shatta (sottogenere della dancehall, ndr.) e bouyon (musica dominicana, ndr.), l’artista dà l’impressione di comporre in totale libertà e spontaneità. “Segue il suo istinto e il suo cuore”, dice.

Sul palco di Montreux Theodora porterà il suo progetto “Bad Boys Lovestory (BBL)” e la sua versione aumentata “Mega BBL” in seconda serata, dopo il concerto dell’americano Matt Hansen. Domani la “Boss Lady” si esibirà all’Openair di Frauenfeld, il più grande festival hip hop d’Europa. Per chi è pronto ad attraversare le frontiere – non soltanto musicali -, una decina di date sono programmate in Europa quest’estate.