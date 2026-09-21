La Faa riapre il traffico aereo dopo blocco voli nel nord-est

Keystone-SDA

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La Federal Aviation Administration (Faa) ha annunciato la graduale ripresa dei voli in alcuni dei principali aeroporti della East Coast degli Usa, dopo lo stop di centinaia di collegamenti a New York, Philadelphia e Boston.

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(Keystone-ATS) Il problema è stato individuato in un cavo della fibra ottica tagliato per errore durante lavori in un cantiere in New Jersey. Mentre i voli hanno cominciato a riprendere a New York e Boston, secondo la Faa gli stop sono rimasti in vigore a Newark e Philadelphia.

I disagi arrivano in un momento particolarmente delicato per il traffico aereo della regione: circa 130 capi di Stato e di governo e decine di ministri stanno arrivando a New York per la settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Svizzera sarà rappresentata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis, che però sono già atterrati ieri sera.

L’amministratore della Faa Bryan Bedford ha spiegato ai giornalisti che anche una linea in fibra ottica di riserva è stata accidentalmente tranciata, rendendo necessaria una significativa riduzione dei voli. Bedford ha aggiunto che un nuovo circuito dovrebbe entrare in funzione a breve.

Le conseguenze del guasto si sono fatte sentire anche in Canada. Secondo il sito di tracciamento dei voli Flightaware finora oltre 680 collegamenti sarebbero stati coinvolti nel blocco.