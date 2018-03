Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 16.45 16 marzo 2018 - 16:45

Nel 2017 gli alberghi svizzeri hanno registrato 37,4 milioni pernottamenti, con un aumento del 5,2% rispetto all'anno precedente. L'andamento mostra anche che gli svizzeri trascorrono sempre più spesso vacanze nel loro Paese.

swissinfo.ch ha chiesto ai cittadini zurighesi dove preferiscono trascorrere le loro vacanze in Svizzera e cosa rende questo Paese una meta turistica attrattiva. Molti degli intervistati sono entusiasti delle montagne svizzere, dei laghi e della natura in generale. Ma gli svizzeri restano comunque dei grandi viaggiatori. I giovani, in particolare, sono attratti dall'Estremo Oriente, in particolare dall'India e dalla Thailandia.

