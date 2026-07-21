La Deutsche Bahn pianifica lo stop all’alcol in stazione

Keystone-SDA

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Niente alcol sui binari e nelle sale delle stazioni: Deutsche Bahn sta pianificando una misura radicale volta a garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e ai dipendenti. Le FFS hanno dal canto loro spiegato che in Svizzera non sono previsti interventi simili.

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(Keystone-ATS) Come riporta il quotidiano Bild, in futuro nelle 5’400 stazioni ferroviarie di tutta la Germania sarà vietato consumare birra, vino, superalcolici o altre bevande alcoliche. L’attuazione su tutto il territorio dovrebbe essere completata entro il 15 ottobre 2026.

La Deutsche Bahn ha confermato i piani su richiesta dell’agenzia tedesca DPA. “Ora stiamo adottando misure ancora più severe. Vogliamo più ordine e sicurezza nelle nostre stazioni e sui nostri treni”, ha dichiarato a Bild la direttrice di Deutsche Bahn, Evelyn Palla. Finora il divieto di consumo nelle stazioni era in vigore soprattutto nelle grandi stazioni tedesche come Francoforte, Amburgo o Colonia. Al momento però non si parla di divieti all’interno dei treni.

Nessun divieto generale in Svizzera

Le Ferrovie federali svizzere (FFS), rispondendo a una richiesta dell’agenzia Keystone-ATS, hanno dal canto loro spiegato che non intendono introdurre un divieto generale di consumo di alcolici nelle stazioni o sui treni.

Per garantire la sicurezza dei collaboratori e dei clienti, continueranno ad applicarsi il divieto di vendita di alcolici dopo le ore 22:00 e il regolamento vigente nelle stazioni.

Quest’ultimo consente alle forze di sicurezza di intervenire qualora il consumo di alcol porti a comportamenti molesti o pericolosi, hanno aggiunto le FFS.