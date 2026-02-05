La depressione Leonardo sferza la Spagna, una donna dispersa

La depressione atlantica Leonardo continua a sferzare larga parte della Spagna con l'allerta meteo per piogge intense e persistenti, che hanno provocato alluvioni, evacuazioni preventive di alcuni comuni nella regione meridionale dell'Andalusia e in Estremadura.

(Keystone-ATS) Resta alta la preoccupazione, dopo le alluvioni della Dana del 29 ottobre 2024, nella Comunità Valenziana.

A Sayalonga (Malaga) i servizi di emergenza continuano le ricerche di una donna dispersa ieri sera dopo essere caduta nel fiume Turvila per salvare il suo cane, informa il coordinamento dei soccorsi. Mentre in Estremadura è stata lanciata l’Es-alert sui cellulari degli abitanti di La Bazana e Valuengo (Jerez de los Caballeros)

In Andalusia la Protezione civile ha disposto evacuazioni in diversi comuni, fra cui Dudar (Granada), nella Sierra Nevada, e nelle zone di Guadalvalle (Cordoba), lungo il fiume del Guadalquivir, e negli insediamenti di Camino di Carbonel e Camino de la Barca, dove il livello del fiume ha superato la soglia di massima allerta rossa, informa la Provincia.

La situazione più critica è a Siviglia dove, per il rischio di inondazioni, sono state le chiuse le paratoie del muro di difesa del fiume Guadalquivir, per la secondo volta nella storia della città, per proteggere i quartieri di Triana e del centro. La pioggia incessante ha provocato il crollo di parte dei gigli in cima alla Torre de La Giralda, monumento simbolo di Siviglia, che è stato recintato da un cordone di sicurezza, informa la polizia locale.

In Andalusia sono oltre 3.600 le persone evacuate in via preventiva, molte centinaia nell’area di Grazalema (Cadice), per l’innalzamento del livello della diga del Fresnillo, dopo precipitazioni che hanno accumulato oltre 450 litri per metro quadrato sui suoli già saturi per le depressioni delle ultime settimane. L’Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha prorogato l’avviso rosso per pioggia intensa nell’area.

Nel Campo di Gibilterra, Guardia Civile e Unità militare di emergenza (Ume) dell’esercito – mobilitata nella regione con 400 unità e un centinaio di mezzi – hanno tratto in salvo cinque persone, fra cui due minori, e dieci cani da un’edificio allagato in San Martin del Tesorillo (Cadice).

Sul fronte della mobilità, la Direzione generale del Traffico (Dgt) segnala oltre 116 arterie chiuse per forti allagamenti e neve. Mentre su quello della circolazione ferroviaria, il gestore della rete Renfe ha sospeso i servizi con origine e destinazione Vigo, in Galizia. Cancellate o limitate numerose linee di alta velocità, lunga e media percorrenza in Andalusia. Anche a Madrid, per le intense precipitazioni, è stata interrotta la linea 8 della metropolitana per i collegamenti con l’aeroporto di Barajas.

Le scuole restano chiuse oggi in molte province dell’Andalusia e dell’Estremadura, mentre le autorità fanno appello a “evitare gli spostamenti non necessari”.