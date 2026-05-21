La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma
La Danimarca vuole trasportare la carcassa della megattera nota come Timmy, avvistata al largo dell'isola turistica di Anholt, in un porto dello Jutland.
(Keystone-ATS) Il motivo è perché attualmente giace in acque poco profonde su una spiaggia molto frequentata e, secondo la valutazione dell’autorità ambientale, potrebbe causare disagio a residenti e turisti.
Per questo motivo si vuole provare a trasportare la balena già oggi nel porto di Grenaa sulla terraferma, ha comunicato l’autorità alla Deutsche Presse-Agentur. L’operazione durerà probabilmente l’intera giornata. Domani la balena potrebbe poi essere sottoposta ad autopsia.
“A Grenaa, scienziati e veterinari effettueranno gli esami e i prelievi di campioni, come già fatto in occasione di precedenti spiaggiamenti di balene di grandi dimensioni”.
Se non si riuscisse a spostare la balena nel porto, i danesi intendono esaminarla ad Anholt. L’Autorità danese per l’ambiente aveva già avvertito di non avvicinarsi all’animale, poiché sussiste il rischio di contagio.
Inoltre, la carcassa potrebbe esplodere: dalle immagini del servizio di livestream News5 si vedeva che nel frattempo si era gonfiata a dismisura a causa dei gas di decomposizione.
L’animale, indebolito e più volte arenatosi sulle coste del Mar Baltico, era stato trasportato nel Mare del Nord più di due settimane fa da un’iniziativa privata, ma è poi stato ritrovato morto al largo dell’isola di Anholt.