La Croce Rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi, Idf

Keystone-SDA

Hamas ha consegnato altri due corpi alla Croce Rossa: lo afferma l'esercito israeliano, come riportano i media israeliani. Ora le bare sono in viaggio per essere ricevuti dall'Idf.

(Keystone-ATS) Hamas ha restituito otto corpi ma Israele afferma che i test del Dna hanno confermato che uno di loro non era un ostaggio. Con gli altri due corpi di stasera sono 9 i corpi restituiti e 19 quelli che restano a Gaza, il che significa che Hamas non è riuscita a trovare quasi due terzi degli ostaggi morti.