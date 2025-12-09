La CPI condanna capo milizia sudanese a una pena di 20 anni

Keystone-SDA

La Corte penale internazionale (CPI) ha ordinato una pena detentiva di 20 anni per un leader di una milizia sudanese per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile sudanese di due decenni fa.

2 minuti

(Keystone-ATS) La corte aveva già condannato Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, noto anche come Ali Kushayb, per 27 capi d’imputazione per crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui stupro, omicidio e tortura, nella regione occidentale del Darfur tra il 2003 e il 2004.

Il 76enne, in giacca e cravatta blu, è rimasto impassibile mentre la giudice Joanna Korner pronunciava la sentenza. Abd-Al-Rahman era un membro di spicco della famigerata milizia Janjaweed del Sudan, che ha partecipato “attivamente” a molteplici crimini di guerra durante la guerra civile, ha stabilito la corte. Korner ha affermato che Abd-Al-Rahman “ha personalmente perpetrato” pestaggi, anche con un’ascia, e ha ordinato esecuzioni. Ha citato vittime che hanno affermato di aver condotto una “campagna di sterminio, umiliazione e sfollamento”.

Il procuratore Julian Nicholls aveva chiesto l’ergastolo, dicendo alla corte: “Avete letteralmente un assassino con l’ascia davanti a voi. Questa è roba da incubo”. Abd-Al-Rahman aveva negato di essere un alto funzionario della milizia Janjaweed, una forza paramilitare in gran parte araba armata dal governo sudanese per uccidere principalmente tribù africane nere nel Darfur due decenni fa.

Fuggì nella Repubblica Centrafricana nel febbraio 2020, quando il nuovo governo sudanese annunciò l’intenzione di collaborare alle indagini della CPI. Ha affermato di essersi poi consegnato perché era “disperato” e temeva che le autorità lo avrebbero ucciso, un’accusa respinta dalla corte.

I Janjaweed – milizie arabe armate e sostenute dalle forze di sicurezza sudanesi – furono parte della campagna di Khartoum per reprimere la ribellione dei gruppi non arabi nel 2003. Villaggi furono rasi al suolo, uomini giustiziati sommariamente e donne violentate in quella che le Nazioni Unite descrissero successivamente come una delle più gravi crisi umanitarie dell’inizio del XXI secolo.

La condanna arriva mentre il Darfur si ritrova nel mezzo del conflitto tra l’esercito sudanese e i paramilitari delle Forze di Supporto Rapido.