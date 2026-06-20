La Colombia sceglie tra El Tigre trumpiano e il progressista Cepeda

Keystone-SDA

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Andare avanti con la sinistra o svoltare drasticamente a destra. Questo il bivio che si prospetta per la Colombia con il ballottaggio per le elezioni presidenziali.

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(Keystone-ATS) Alle urne si deciderà se dare continuità all’inedito progetto politico progressista avviato nel 2022 dal governo di Gustavo Petro e incarnato dal candidato della coalizione ‘Pacto Histórico’, Iván Cepeda, o imprimere una brusca deriva con l’investitura dell’outsider ultraconservatore sostenuto da Donald Trump, ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella.

Cepeda, che dopo essere risultato inaspettatamente secondo al primo turno si vede obbligato adesso a catturare parte del voto moderato, presenta un programma articolato attorno a tre riforme principali in materia sociale, agraria e ambientale. Il suo piano di governo, secondo quanto si legge nella piattaforma del Pacto Histórico, prevede un’economia basata sull’equità, un sistema sanitario pubblico centralizzato, una profonda riforma agraria e la prosecuzione delle politiche di pace con le guerriglie.

De la Espriella, di contro, guarda alle esperienze ormai già consolidate in due dei principali ‘proxy’ di Donald Trump nella regione – l’Argentina di Javier Milei e il Salvador di Nayib Bukele – proponendo principalmente una drastica riduzione dello Stato e tolleranza zero con mega carceri per narcos e guerriglia.

Dal lato di Cepeda si allertano gli elettori sul pericolo di un ritorno della Colombia alla stagione delle violenze scatenate dal conflitto armato sotto il governo di Álvaro Uribe (2002-2007), sottolineando presunti legami tra il 47enne candidato della destra con i gruppi paramilitari che operavano in quegli anni. In una denuncia presentata dal candidato di sinistra alla Procura colombiana e alla Corte Penale Internazionale si parla di un nesso diretto tra De la Espriella con sette ex leader paramilitari dai quali avrebbe ricevuto finanziamenti.

‘El Tigre’ avverte invece che la posta in gioco è “la salvezza della patria”, e parla ai suoi elettori di uno Stato catturato dalla sinistra e dai narcos che va liberato. Un discorso a effetto che può contare sul forte sostegno di Donald Trump. Nel suo ultimo post a favore di De la Espriella, il tycoon afferma che “l’esito di queste elezioni è fondamentale per il futuro della Colombia e per i suoi rapporti con gli Stati Uniti: se Abelardo dovesse vincere potrà contare sul nostro pieno sostegno e sulla nostra forza”. Sulla stessa linea, l’argentino Milei ha affermato che “nel ballottaggio si decide se la Colombia intraprende il cammino della crescita e della prosperità o se persiste nel comunismo che crea povertà”.

Gli ultimi sondaggi danno conto di un chiaro vantaggio di De la Espriella su Cepeda – con il 54% delle preferenze a ‘El Tigre’ – mentre sulle piattaforme di scommesse come Polymarket – ormai considerate dagli analisti un indicatore valido a tutti gli effetti – la vittoria in rimonta di Cepeda è data 1 a 10.

E in un contesto di estrema polarizzazione la principale preoccupazione delle autorità elettorali in queste ore è quella di convincere i votanti della correttezza e trasparenza dei risultati preliminari che verranno comunicati la sera di domenica, qualsiasi essi siano. Il Consiglio Nazionale Elettorale ha sottolineato che per questi scrutini sono stati mobilitati oltre 16’000 osservatori nazionali e internazionali, mentre sono 400 mila i rappresentanti di lista iscritti dai partiti dei due candidati nei diversi seggi.

Sul fronte sicurezza, mentre la principale guerriglia – l’Eln – ha annunciato un cessate il fuoco di 48 ore durante gli scrutini, saranno comunque oltre 400 mila anche gli agenti di polizia e i militari impegnati a protezione dei 13’746 seggi in tutto il Paese e all’estero. Le elezioni prenderanno il via domenica mattina alle 8 ora locale (le 15 in Svizzera) e si chiuderanno alle 16, mentre la divulgazione dei primi risultati preliminari è attesa per le 18.