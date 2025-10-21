La Colombia richiama il suo ambasciatore negli Usa

La Colombia ha richiamato il suo ambasciatore negli Stati Uniti, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha revocato gli aiuti a Bogotà e minacciato dazi punitivi definendo il suo omologo di sinistra colombiano Gustavo Petro un "leader della droga illegale".

(Keystone-ATS) Il ministero degli Esteri colombiano ha annunciato che l’ambasciatore Daniel Garcia Pena è tornato da Washington a Bogotà per un consulto, mentre il ministro degli Interni Armando Benedetti ha definito le dichiarazioni di Trump sulla cessazione forzata delle coltivazioni di droga una “minaccia di invasione o azione militare contro la Colombia”.