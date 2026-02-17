La città di Zurigo si oppone ai decolli da Kloten verso sud

La città di Zurigo ha fatto opposizione al progetto della Confederazione di autorizzare in caso di "bise" i decolli dall'aeroporto di Kloten verso sud, ossia sopra quartieri cittadini densamente popolati.

(Keystone-ATS) Attualmente sono possibili solo gli avvicinamenti da sud, ma anche questa misura è da tempo criticata.

La città di Zurigo è preoccupata per l’inquinamento acustico, come pure per i rischi legati alla sicurezza, ha detto oggi a Keystone-ATS un portavoce del municipio, confermando un articolo del Tages-Anzeiger.

Il municipale Andreas Hauri (PVL), responsabile della sanità e dell’ambiente, sottolinea nell’articolo l’importanza economica dell’aeroporto, ma considera tuttavia “inaccettabili” i decolli sopra quartieri densamente popolati come Schwamendingen, Affoltern o Seebach. Hauri cita in particolare il rischio di incidenti.

Anche il “nord” è scontento

Proprio oggi si conclude la procedura di consultazione relativa al “Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura aeronautica” (PSIA). I Cantoni hanno comunque tempo fino ad aprile per prendere posizione. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) prevede da parte sua che la procedura non sarà completata prima del 2027.

Dopo una lunga battaglia giuridica, l’UFAC ha pubblicato in gennaio il nuovo regolamento di esercizio che tiene conto della richiesta fatta a suo tempo dall’aeroporto di autorizzare i decolli verso sud in caso di vento di “bise” da nord.

Il Comune di Zurigo non è l’unico a criticare il PSIA e il nuovo regolamento d’esercizio. Oltre a numerosi Comuni e associazioni a sud e a est di Kloten, anche gli enti a nord dell’aeroporto sono scontenti, ma per altri motivi.

Tredici comuni dei Cantoni di Zurigo, Argovia e Sciaffusa, nonché la comunità di interesse Nord, hanno presentato ricorso. Secondo loro, l’onere deve essere ripartito in modo più equo tra tutte le regioni. Anche con il nuovo regolamento di esercizio, il nord sarebbe soggetto a un “rumore aereo eccessivo”, sostengono gli oppositori, che insistono sul rigoroso rispetto del riposo notturno.

L’associazione Fair in Air, che si batte per la protezione del clima e della salute, chiede invece di sospendere la procedura e vuole vietare qualsiasi decollo dopo le 22:30. “I voli dopo le 23:00 sono ritardi. Non devono diventare la regola”, scrive l’associazione in un comunicato.