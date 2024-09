La California verso un salario minimo di 18 dollari l’ora

(Keystone-ATS) Gli elettori della California decideranno a novembre se aumentare il salario minimo da 16 a 18 dollari l’ora.

La Prop 32 è una delle dieci proposte di legge che i californiani si troveranno sulla scheda di voto del 5 novembre. Se approvata, lo Stato più ricco degli Stati Uniti diventerà anche quello che paga di più i suoi lavoratori.

L’aumento previsto dal testo è graduale: le aziende con 26 o più dipendenti dovrebbero aggiornare subito le buste paga a 17 dollari l’ora e a 18 dollari dal 1° gennaio. Quelle più piccole saranno obbligate a pagare i dipendenti 17 dollari l’ora per il 2025 e 18 dollari l’ora dal 1° gennaio 2026. Ciò porterebbe circa 3.000 dollari in più all’anno nelle tasche di 2 milioni di lavoratori che non hanno ancora beneficiato di aumenti specifici dei diversi settori. Per esempio, lo scorso anno, i sindacati hanno ottenuto una paga minima di 25 dollari l’ora per i lavoratori della sanità e di 20 dollari l’ora per chi lavora nei fast food. Diversi comuni, tra cui West Hollywood (a Los Angeles), Berkeley e San Francisco, pagano già più di 18 dollari l’ora.

“Questo aumento è necessario perché troppe persone in California lavorano 8 ore al giorno e non riescono a pagare l’affitto o a mettere tre pasti a tavola ogni giorno. Penso soprattutto alle madri single”, ha detto al canale televisivo Ktla Joe Sanberg, un ricco investitore di Los Angeles, che da anni promuove la proposta. L’attuale salario minimo in California (comunque più alto dei 15 dollari all’ora stabiliti a livello nazionale da una legge del 2016, mai aggiornata) si traduce in circa 33.000 dollari all’anno per chi lo percepisce, mentre il costo medio della vita è di circa 53.000 dollari all’anno, secondo i dati federali.

Il partito democratico e i sindacati appoggiano l’iniziativa. Le associazioni di imprenditori invece sostengono che questo aumento porterebbe a licenziamenti e prezzi al consumo più alti.