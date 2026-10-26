La Borsa brasiliana crolla dopo la vittoria di Lula

Keystone-SDA

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La borsa brasiliana crolla del 17% all'indomani della vittoria di Lula. Tanto che è stato attivato il meccanismo di interruzione automatica delle contrattazioni dopo forti perdite per gli asset brasiliani.

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(Keystone-ATS) È la prima volta che tale meccanismo viene attivato da marzo 2020, durante la pandemia di coronavirus. Durante la sospensione, l’acquisto e la vendita di azioni, derivati e titoli a reddito fisso privati vengono interrotti per consentire al mercato di stabilizzarsi.

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