Läderach: vendite in forte aumento, +20% nell’esercizio corrente

Keystone-SDA

Affari in forte espansione per Läderach: malgrado l'aumento dei prezzi delle materie prime e le incertezze geopolitiche il produttore di cioccolato artigianale di qualità conta di realizzare il 20% di fatturato in più nell'esercizio 2024/2025 (sino a fine luglio).

(Keystone-ATS) La progressione supera quindi in modo significativo l’incremento inizialmente annunciato del 15%, spiega il Ceo Johannes Läderach in un’intervista alla Handelszeitung. In Svizzera i ricavi sono saliti dell’8%, ma l’azienda è cresciuta soprattutto grazie a nuovi negozi all’estero: sono stati aperti dieci nuovi punti vendita negli Stati Uniti, sette in Cina e altri tre in Germania. In totale l’impresa è è presente in 24 paesi con 220 negozi.

Nonostante l’aumento del costo del cacao e i dazi statunitensi la domanda di cioccolato premium rimane stabile. “Sì, continuiamo a crescere a due cifre, anche negli Stati Uniti”, afferma il dirigente. Il nuovo cioccolato di Dubai fondente è diventato un bestseller globale, insieme a classici come il cioccolato al latte con nocciole e quello fondente con mandorle.

“Trovo quasi filosoficamente piacevole che le persone di paesi diversi siano in fondo uguali, almeno per quanto riguarda il gusto del cioccolato”, osserva Läderach. Per soddisfare la forte domanda la ditta sta costruendo un terzo stabilimento presso la sede centrale di Bilten, nel cantone di Glarona. La prima fase di espansione prevede già il raddoppio della capacità produttiva, con la possibilità di triplicarla a lungo termine. L’azienda continuerà comunque a produrre esclusivamente in Svizzera: secondo Läderach, i clienti di tutto il mondo attribuiscono grande importanza a questa provenienza.

Fondata nel 1962 da Rudolf Läderach a Ennenda, nel canton Glarona, l’azienda è cresciuta da piccola pasticceria a marchio internazionale. Oggi è una realtà con oltre 2500 dipendenti. La società è tuttora in mani famigliari ed è presente anche in Ticino (due negozi a Lugano, uno a Locarno) e nei Grigioni (Coira e St. Moritz).