L’uragano Simon minaccia il Messico occidentale

Keystone-SDA

Condividi

L'uragano Simon si è intensificato diventando una potente tempesta di categoria 4. Si prevede che tocchi terra o sfiori la costa del Messico centro-occidentale oggi, con venti che potrebbero toccare una velocità massima di 155 miglia (249 chilometri) orari.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce il National Hurricane Center (Nhc) degli Usa, mentre la Marina messicana ha nel frattempo evacuato circa 100 persone dalla costa occidentale del Paese a causa della tempesta.

“È probabile che si verifichino venti, mareggiate e precipitazioni di entità significativa o catastrofica in alcune aree del Messico centro-occidentale”, ha aggiunto il National Hurricane Center. “È necessario completare rapidamente i preparativi per proteggere vite umane e proprietà nell’area interessata dall’allerta uragano”. Ciò avviene mentre la Florida sta valutando i danni causati da Isaias, il primo uragano della stagione atlantica, che ha provocato almeno 4 morti nel sud-est degli Stati Uniti.

Simon è l’ultimo di una serie di uragani che hanno colpito il Pacifico, dove il potente fenomeno di riscaldamento oceanico noto come El Niño sta riducendo la variazione della velocità e direzione del vento, permettendo alle tempeste di acquisire maggiore potenza.