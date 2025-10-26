L’uragano Melissa si avvicina alla Giamaica ed è più minaccioso

Keystone-SDA

L'uragano Melissa, che nelle scorse ore si era già rafforzato fino a raggiungere la categoria 4, sta guadagnando maggiore slancio nei Caraibi, minacciando la Giamaica con condizioni meteorologiche "catastrofiche" nei prossimi giorni.

(Keystone-ATS) Melissa ha già ucciso quattro persone questa settimana sull’isola di Hispaniola, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, mentre un adolescente è dato per disperso.

Il National Hurricane Center (NHC) americano, con sede a Miami, ha annunciato ieri che Melissa aveva raggiunto la categoria 4, con venti fino a 225 chilometri orari, prevedendo che sarebbe salito alla categoria 5, la più alta, nel corso della giornata.

La sua velocità relativamente bassa di circa 6 km/h (4 mph) preoccupa gli esperti, poiché le piogge e le frane causate da Melissa dureranno probabilmente molto più a lungo di quelle di altri uragani.

“La bassa velocità significa che queste condizioni potenzialmente da uragano di grande entità persisteranno o si svilupperanno sull’isola della Giamaica (dove l’uragano è ora diretto, ndr) per più di 24 ore, e le condizioni di tempesta tropicale potrebbero persistere per altri due o tre giorni”, ha spiegato il vicedirettore dell’NHC Jamie Rhome in un aggiornamento video.