L’Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Usa

Keystone-SDA

L'Ue ha deciso di sospendere per novanta giorni i dazi decisi ieri contro i prodotti americani. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

(Keystone-ATS) “Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. Mentre completiamo l’adozione delle contromisure dell’Ue, che hanno ricevuto un forte sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospendiamo per 90 giorni. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, scatteranno le nostre contromisure. Il lavoro di preparazione di ulteriori contromisure continua”, ha affermato von der Leyen sottolineando che, nel frattempo, “tutte le opzioni restano sul tavolo”.

“Al momento non abbiamo notizia di incontri in agenda”, ha detto dal canto suo un portavoce della Commissione Ue in merito a possibili contatti, dopo la sospensione reciproca dei dazi, tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e la controparte statunitense. “Vedremo cosa accade ora”, ha aggiunto.

“Il nostro approccio non è cambiato, ci stiamo preparando per tutti gli esiti possibili” nelle trattative con gli Stati Uniti, “tutti i nostri strumenti restano sul tavolo”, ha dichiarato a sua volta il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, durante il briefing quotidiano con la stampa, ribadendo a più riprese che i preparativi “continuano” così come “il confronto” tra la presidente Ursula von der Leyen e i leader degli Stati membri, nonché “il dialogo con l’industria”.

“Vogliamo parlare con gli americani e trovare intese vantaggiose per entrambi. Abbiamo offerto dazi zero reciproci sui beni industriali e crediamo sia possibile arrivare a soluzioni che evitino tariffe che riteniamo dannose e controproducenti”, ha sottolineato il portavoce.

“La situazione evolve di giorno in giorno, quindi preferiamo affrontarla passo a passo. Non voglio fare ipotesi su cosa potrebbe o non potrebbe accadere tra 90 giorni: al momento sono molto più preoccupato di più cosa potrebbe succedere tra 90 minuti…”, ha detto – non senza un filo di ironia – Gill, rispondendo a una domanda sui possibili sviluppi legati ai dazi allo scadere della pausa di 90 giorni delle contromisure Ue appena decisa in risposta alle mosse di Donald Trump.

“Sull’approccio dell’Ue alla Cina, non è cambiato molto. Il nostro obiettivo è molto chiaro, è migliorare il rapporto con la Cina e per questo però vanno affrontate dei punti, come la parità di condizioni o l’accesso al mercato cinese da parte delle imprese europee. Aspettiamo il summit quest’estate”, ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue in merito al possibile cambio di strategia commerciale nei confronti di Pechino.