L’Oscar dello spazio a Jeff Bezos e ai cinesi di Chang’e-6

Keystone-SDA

Il fondatore di Blue Origin Jeff Bezos e il team scientifico della missione lunare cinese Chang'e-6 sono i vincitori dello Iaf World Space Award 2025, il premio della Federazione Internazionale di Astronautica considerato l'Oscar dello spazio.

1 minuto

(Keystone-ATS) La consegna avverrà durante la cerimonia di apertura del 76° Congresso Astronautico Internazionale (Iac 2025) che si terrà il prossimo 29 settembre a Sydney, in Australia.

Bezos, vincitore nella categoria individuale, riceverà il premio “per la sua leadership visionaria e il suo impegno nella costruzione di un futuro sostenibile nello spazio a beneficio della Terra”, rileva la Iaf in una nota. “La sua passione di una vita per l’esplorazione spaziale si è tradotta in un impatto concreto attraverso le ambiziose missioni di Blue Origin. Il primo lancio riuscito di New Glenn nel 2025 rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo della tecnologia di lancio riutilizzabile”.

Il team di Chang’e-6, vincitore nella categoria a squadre, verrà premiato per aver raggiungo “un traguardo storico”, ovvero per aver “riportato con successo sulla Terra campioni lunari provenienti dal lato nascosto della Luna, un evento senza precedenti nella storia dei voli spaziali umani. Questa missione rivoluzionaria – sottolinea la Iaf – rappresenta una pietra miliare nell’esplorazione scientifica e riafferma l’ambizione internazionale verso la scoperta dello spazio profondo”.