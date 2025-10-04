La televisione svizzera per l’Italia

L’oro sfiora i 3.900 dollari l’oncia, nuovi massimi in arrivo

Keystone-SDA

Sono in arrivo nuovi massimi per l'oro, che venerdì ha chiuso a 3.865,85 dollari l'oncia, con un picco di 3.896,84 dollari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta ormai del settimo rialzo settimanale consecutivo, con una progressione dell’1,25% rispetto alla chiusura dello scorso lunedì 29 settembre.

Una progressione lenta ma continua, sostenuta dal clima di incertezza degli investitori, che ne sottolineano il carattere di bene rifugio per eccellenza.

In particolare, ai problemi geo-politici legati ai conflitti in corso tra Russia e Ucraina e in Medio Oriente tra Israele e Hamas, si è aggiunto dallo scorso 29 settembre il rischio di “shutdown”, ossia la chiusura delle attività governative Usa, causata dall’esaurimento dei finanziamenti federali. L’ultima volta era avvenuto nel 2019.

In questo contesto il rialzo annuo del metallo prezioso è pari al 48% circa, il più consistente dal 1979. Per gli analisti si è arrivati ormai nel territorio degli acquisti in eccesso (overbought territory), con un rialzo quasi incontrollato del prezzo a causa dello squilibrio che si viene a creare tra domanda e offerta.

Dietro alla nuova corsa all’oro c’è anche l’attività delle banche centrali, che puntano sui fondi aurei come alternativa al dollaro a seguito della ripresa del taglio dei tassi Usa da parte della Fed.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR