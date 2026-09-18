L’Onu stima 14 miliardi di danni per il terremoto in Colombia

Keystone-SDA

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Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo stima che il terremoto in Colombia del 10 agosto abbia provocato danni per circa 14 miliardi di dollari. La cifra supera la valutazione iniziale di nove miliardi e mezzo presentata dal governo.

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(Keystone-ATS) Il sisma ha coinvolto 16 dei 32 dipartimenti, danneggiando 206.931 abitazioni, 397 centri sanitari, 141 acquedotti e cinque aeroporti.

La direttrice dell’agenzia per l’America Latina, Michelle Muschett, ha spiegato che l’approccio “non è solo ricostruire con la logica di tornare a dove eravamo, ma di ricostruire meglio”. L’obiettivo è favorire la resilienza ed “evitare la riproduzione delle vulnerabilità preesistenti”, specialmente nei territori storicamente svantaggiati come il dipartimento del Chocó.

Muschett ha avvertito che il Paese avrà bisogno di “appoggi della comunità internazionale e multilaterale” per finanziare la ripresa. La rappresentante ha infine elogiato l’esecutivo per la capacità di valutare i danni e per aver inserito l’intero processo di recupero nel prossimo Piano nazionale di sviluppo.