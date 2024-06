L’Oklahoma richiede alle scuole pubbliche di insegnare la Bibbia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Le scuole pubbliche dell’Oklahoma dovranno insegnare la Bibbia, inclusi i dieci comandamenti. È la direttiva inviata dalla sovraintendente dello Stato, Ryan Walters, descrivendo la Bibbia come come un testo “indispensabile”.

“La Bibbia è un documento storico necessario per insegnare ai nostri ragazzi la storia di questo Paese, per avere una comprensione completa della civiltà occidentale e per avere una comprensione delle basi del nostro sistema legale”, ha spiegato Walters.

La direttiva sarà probabilmente impugnata e potrebbe provocare un nuovo scontro a livello nazionale sul ruolo della religione nelle scuole pubbliche.