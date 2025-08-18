L’Italia si avvicina alla Francia, spread sotto 10 punti
Lo spread fra i titoli di Stato decennali italiani e quelli francesi è sceso brevemente a meno di 10 punti base, segnando il valore più basso dal 2005.
(Keystone-ATS) Il differenziale di rendimento, che riflette il premio di rischio richiesto dagli investitori per investire nel debito, meno di tre anni fa valeva 200 punti base.
Secondo gli analisti di Commerzbank è destinato ad azzerarsi per la prima volta dall’introduzione dell’euro per effetto della maggiore stabilità politica del governo Meloni e del forte deficit di bilancio francese.