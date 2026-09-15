L’Italia proroga di altri 15 giorni blocco Schengen con la Spagna

Keystone-SDA

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L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli "alle frontiere aeree e marittime con la Spagna".

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(Keystone-ATS) Lo ha deciso questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Ue.

Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti “elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche.”

La sospensione temporanea delle regole dello spazio Schengen tra Italia e Spagna era stata introdotta dal governo di Giorgia Meloni in seguito alla crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola circondata dal Marocco. Dal primo agosto erano così scattati i controlli alle frontiere italiane per i passeggeri in arrivo via aereo e via nave dalla Spagna