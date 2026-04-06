L’Iran respinge la tregua e fa una controproposta in 10 punti
L'Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta "in 10 punti" alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. Lo riferisce l'agenzia Irna citata dai media israeliani.
(Keystone-ATS) Questi sottolineano che la posizione iraniana si basa sull’esperienza passata e “respinge il cessate il fuoco, sottolineando la necessità di una fine definitiva del conflitto”.
La risposta include una serie di richieste iraniane tra cui: la fine dei conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, i risarcimenti e la revoca delle sanzioni.
Secondo una fonte americana ad Axios, la risposta dell’Iran è “massimalista” e “non è chiaro se consentirà progressi verso una soluzione diplomatica”.
Per Donald Trump la proposta dell’Iran è un “grande passo”, ma “non è sufficiente”. Trump ha pure ribadito che l’Iran non può avere l’arma nucleare. “Vedremo cosa succede. La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose”, ha osservato.