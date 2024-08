L’Iran chiude due centri culturali tedeschi a Teheran

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Due sedi di un centro culturale affiliato al governo tedesco a Teheran sono stati chiusi dalle autorità iraniane con l’accusa di “avere violato le leggi del Paese”. Sono in corso inchieste riguardo a presunte violazioni da parte di altri centri legati alla Germania.

“Due filiali di centri illegali affiliati al governo tedesco, che hanno violato le leggi del Paese, commesso numerosi atti illegali e gravi violazioni finanziarie, sono state chiuse per ordine dell’autorità giudiziaria”, si legge in un comunicato pubblicato sul sito della Magistratura iraniana ‘Mizan on-line’.

“Sono state ricevute segnalazioni di violazioni da parte di altri centri affiliati alla Germania nel Paese ed è in corso un’indagine”, aggiunge il comunicato, mentre il portale dei dissidenti iraniani con sede all’estero ‘Iran International’ afferma che i centri culturali chiusi sono due sedi dell’istituto di lingua tedesca Goethe nella capitale iraniana.

Il provvedimento arriva dopo che in luglio la Germania aveva chiuso un centro islamico di Amburgo per presunte relazioni con gli Hezbollah libanesi, decisione che aveva provocato forti critiche da parte di Teheran e la convocazione dell’ambasciatore tedesco in Iran.

Secondo quanto riportato sui social media, durante le operazioni di chiusura dei centri culturali la polizia ha utilizzato metodi violenti e alcuni studenti e insegnanti sono stati picchiati e filmati. Gli ingressi dei centri culturali sono stati sigillati mentre gli agenti hanno rimosso le insegne dell’istituto che erano presenti sull’edificio.

Il Goethe Institut di Teheran fu chiuso anche nel 2004, in reazione all’esposizione a Berlino di una targa che commemorava attivisti curdi iraniani di gruppi di opposizione uccisi nel ristorante Mykonos nella capitale tedesca nel settembre del 1992.