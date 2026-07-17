L’India inaugura il suo primo treno alimentato a idrogeno
Il primo treno alimentato a idrogeno realizzato interamente in India è stato inaugurato stamattina a Jind e collegherà la città nello Stato dell'Haryana a quella di Sonipat: lo riportano i media locali, tra cui l'agenzia Pti.
(Keystone-ATS) Il treno percorrerà in due ore la tratta di 89 chilometri tra le due città del nord dell’India fermando in 12 stazioni intermedie ed è dotato di dieci vagoni.
“L’India compie un grande passo verso la mobilità verde”, è stato il commento su X del premier indiano Narendra Modi dopo l’inaugurazione.