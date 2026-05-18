L’Idf sequestra al largo di Cipro le barche della Flotilla

Keystone-SDA

Soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette verso la Striscia di Gaza, nelle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani.

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(Keystone-ATS) Una diretta streaming, diffusa dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia umanitaria al largo delle coste dell’isola del Mediterraneo.

Poco prima, il ministero degli Esteri dello Stato ebraico, in riferimento alla nuova missione, aveva affermato su X: “Ancora una volta, una provocazione fine a se stessa: un’altra cosiddetta ‘flottiglia di aiuti umanitari’ senza alcun aiuto umanitario. Questa volta, due gruppi violenti turchi – Mavi Marmara e IHH, quest’ultimo designato come organizzazione terroristica – fanno parte della provocazione”.

”Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza e invita tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro”, ha aggiunto il ministero.

La flottiglia, composta da 54 imbarcazioni, è salpata giovedì dal distretto turco di Marmaris, in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza.