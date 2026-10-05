L’ex principe Andrea fa causa alla polizia sull’indagine Epstein

Keystone-SDA

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L'ex principe Andrea ha formalizzato dinanzi all'Alta Corte di Londra un ricorso legale in cui contesta la legittimità del fermo di circa 24 ore e della perquisizione subite a febbraio.

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(Keystone-ATS) Le misure erano state adottate nel giorno del suo 66esimo compleanno, dalla polizia britannica della Thames Valley che indaga sulle sue notorie frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo riportano i media.

Il ricorso – presentato dai suoi avvocati difensori – sarà discusso prossimamente nel merito, dopo essere stato ammesso al vaglio dei giudici. Il terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III resta intanto sotto indagine.

Egli ha sempre negato ogni illecito, ma è stato comunque privato di tutti i titoli reali in seguito al riemergere dello scandalo Epstein, emarginato in una residenza ‘privata’ fuori Londra e ridotto al rango di comune cittadino con il solo appellativo di Andrew Mountbatten-Windsor.