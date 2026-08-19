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L’ex presidente Usa Bill Clinton compie 80 anni

Keystone-SDA

L'ex presidente americano Bill Clinton compie 80 anni. Nato e cresciuto in Arkansas, William Jefferson Blythe III, detto Bill, è stato eletto nel 1992 alla Casa Bianca (per due mandati).

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(Keystone-ATS) Prima ha ricoperto la carica di governatore dell’Arkansas per cinque mandati dal 1979 all’1981 e successivamente dal 1983 al 1992, dimettendosi a dicembre di quell’anno per prepararsi ad assumere l’incarico presidenziale.

Con i suoi 46 anni al momento dell’elezione, è stato il terzo presidente più giovane di sempre, e il primo con meno di 50 anni dopo John Fitzgerald Kennedy.

Sposato con Hillary Rodham, senatrice dal 2001 al 2009 e segretaria di Stato dal 2009 al 2013, entrambi i Clinton si sono laureati in legge a Yale, dove si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi. Clinton ha lasciato la carica con il più alto indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la seconda guerra mondiale: da quel momento, è stato impegnato in discorsi pubblici, ha creato la William J. Clinton Foundation con lo scopo di sensibilizzare la popolazione su questioni d’interesse mondiale come la prevenzione dell’Aids, e ha pure fatto campagna elettorale per i candidati democratici.

Nel 2009 è stato anche nominato inviato speciale dell’Onu per Haiti. Come scrive Politico, Clinton si è rivelato piuttosto longevo, soprattutto per un uomo sottoposto a un delicato intervento al cuore all’età di 58 anni. E “si può star certi che, nel 1996, nessuno avrebbe immaginato che trent’anni dopo il presidente americano sarebbe stato un uomo di due mesi più anziano di lui”.

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