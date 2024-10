L’ex presidente di Taiwan Tsai Ing-wen in missione in Europa

(Keystone-ATS) L’ex presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha iniziato il suo viaggio in Europa nella sua prima visita all’estero da quando ha lasciato la carica a maggio alla scadenza del suo secondo mandato.

“Sono già partita per la Repubblica Ceca e per altri Paesi per trasmettere agli amici di Taiwan in Europa la convinzione del popolo taiwanese di salvaguardare con fermezza la democrazia e la libertà e di continuare ad approfondire le relazioni tra Taiwan e l’Europa”, ha affermato l’ex leader in un post su Facebook.

Tsai ha affermato che durante il suo viaggio parlerà alla 28/esima conferenza internazionale del Forum 2000, che inizia oggi a Praga, insieme ad altri partner con idee simili per affrontare le sfide mondiali. I media locali hanno anche riferito che l’ex presidente visiterà Bruxelles, ma che il programma completo è sconosciuto a causa dei motivi di sicurezza. Il Parlamento europeo, in particolare, ha mostrato un forte sostegno alla democrazia di Taiwan negli ultimi anni, rafforzando i legami con ripetute missioni.

Commentando la missione di Tsai, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha criticato l’iniziativa ammonendo “chiunque cerchi l’indipendenza di Taiwan” durante le visite programmate nei Paesi con legami diplomatici con la Cina.

“Esortiamo la Repubblica Ceca e i Paesi interessati a rispettare con serietà il principio della ‘Unica Cina’, la sovranità e l’integrità territoriale della Cina stessa, e a non fornire facilitazioni alle forze separatiste in alcuna forma o a fare cose che danneggino le relazioni bilaterali con la Cina”, ha aggiunto Mao.