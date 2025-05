L’ex ostaggio Usa Idan Alexander è in Israele

Keystone-SDA

L'ex ostaggio Usa, Idan Alexander, sergente maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), è in Israele, come mostrano le immagini delle tv locali. È stato un anno e mezzo a Gaza prigioniero di Hamas, dopo essere stato rapito il 7 ottobre 2023.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il 21enne con cittadinanza americana e israeliana è stato consegnato da Hamas agli operatori della Croce Rossa a nord della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale: si tratta del primo soldato delle Forze di difesa israeliane (Idf), maschio e in vita, rapito il 7 ottobre 2023, ad essere liberato.

Da parte sua Hamas ha dichiarato che le brigate Al-Qassam hanno rilasciato il soldato israeliano catturato, Idan Alexander, cittadino americano. Il rilascio è avvenuto dopo i colloqui con il governo americano.

“Confermiamo che negoziati seri e responsabili porteranno risultati concreti nel rilascio dei prigionieri (rapiti). Confermiamo la volontà del movimento di avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo globale per un cessate il fuoco duraturo e invitiamo l’amministrazione Trump a proseguire i suoi sforzi per porre fine alla guerra”.

Intanto l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e il coordinatore per gli ostaggi Gal Hirsch sono arrivati in elicottero nella struttura militare israeliana di Reem dove le Forze di difesa israeliane (Idf) porteranno l’ostaggio israelo-americano Idan Alexander.