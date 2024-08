L’attrice Kate Winslet sarà ospite dello Zurich Film Festival

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Lo Zurich Film Festival (ZFF) ha annunciato la venuta dell’attrice Premio Oscar Kate Winslet il 7 ottobre a Zurigo in occasione della 20esima edizione della manifestazione. La 48enne britannica verrà premiata per la sua carriera e presenterà il suo nuovo film.

Winslet fa parte delle “più importanti attrici del nostro tempo”, scrivono gli organizzatori dello ZFF in una nota odierna. Citano film come “Titanic”, “Ragione e sentimento” o “Avatar: La via dell’acqua”, in cui la Winslet figura come protagonista.

L’attrice britannica ha lavorato con grandi registi come James Cameron, Peter Jackson, Sam Mendes, Jane Campion, Michel Gondry e Marc Forster.

Lo ZFF ha voluto premiarla con il Golden Icon Award per “la sua straordinaria performance attoriale e la sua impressionante carriera”.

Il 7 ottobre, in concomitanza con la premiazione, l’attrice presenterà “Lee – The Photographer” della regista Ellen Kuras, ultimo film in cui Winslet, che è anche co-produttrice della pellicola, interpreta il ruolo principale della fotografa di guerra Lee Miller (1907-1977).

Lo Zurich Film Festival si terrà dal 3 al 13 ottobre.