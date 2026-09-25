L’attrice Julianne Moore riceve Golden Icon Award a Festival Zurigo

Keystone-SDA

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L'attrice vincitrice di un Premio Oscar Julianne Moore è stata l'ospite d'onore odierna del Festival del cinema di Zurigo (ZFF). Dopo aver sfilato sul tappeto verde, la 65enne americana ha ricevuto il premio d'onore "Golden Icon Award".

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(Keystone-ATS) Secondo gli organizzatori, Julianne Moore è stata premiata per la sua eccezionale carriera e per la sua interpretazione in “The Debut”. Il direttore dello ZFF, Christian Jungen, le aveva già reso omaggio, definendola “un’attrice di carattere eccezionale del cinema americano, che si distingue per una straordinaria versatilità”.

A Zurigo, Julianne Moore è accompagnata dal regista Jesse Eisenberg. L’attrice interpreta la protagonista nella sua tragicommedia “The Debut”. In oltre trent’anni di carriera, ha recitato in più di sessanta film.

Oltre a Julianne Moore e Jesse Eisenberg, stasera hanno sfilato sul tappeto verde anche Martin McDonagh, Joe Locke e numerosi altri ospiti. Pure Martin McDonagh è stato premiato dallo ZFF. Il regista irlandese di 56 anni è noto soprattutto per “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Il ventiduesimo Zurich Film Festival proseguirà fino al 4 ottobre. Da qui ad allora sono attese altre star di Hollywood.