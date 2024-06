L’attore Ian McKellen ricoverato dopo caduta in teatro a Londra

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’attore veterano britannico Ian McKellen, che ha interpretato Gandalf nella trilogia cinematografica del ‘Signore degli Anelli’, è stato portato d’urgenza in ospedale ieri sera dopo essere caduto dal palco durante uno spettacolo al Noel Coward Theatre di Londra.

Mentre vestiva i panni del personaggio di John Falstaff in una scena di combattimento in ‘Player Kings’, un adattamento dell’Enrico IV di Shakespeare, McKellen, 85 anni, ha perso l’equilibrio e in seguito alla caduta ha urlato di dolore chiedendo di essere soccorso. L’attore è stato portato in ospedale in ambulanza mentre lo spettacolo veniva sospeso e il pubblico presente esprimeva la sua forte preoccupazione per le condizioni di sir Ian sui social media.

McKellen, che ha anche interpretato il personaggio di Magneto nei film degli X-Men, non ha subito lesioni e si riprenderà rapidamente, secondo quanto detto dai medici. Un portavoce del teatro ha detto che l’attore è di “buon umore” e potrebbe tornare in scena già domani sera dopo che lo spettacolo in programma oggi è stato cancellato per dargli modo di riprendersi.