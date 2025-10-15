L’appello dell’autore di Adolescence, ‘padri scrivano ai figli’

Keystone-SDA

Descrivere le proprie esperienze di vita sulla "mascolinità", ed eventualmente sul maschilismo, in una lettera da far leggere ai figli. È l'invito rivolto ai padri di tutto il mondo dall'attore Stephen Graham, creatore della serie tv britannica 'Adolescence'.

(Keystone-ATS) La produzione portata al successo globale da Netflix – e a cui è stato attribuito un Emmy come miglior miniserie dell’anno – racconta la trasformazione di un 13enne in un assassino seriale di compagni di scuola imbevuto di misoginia e sessismo precoce.

“Dopo aver realizzato Adolescence, sono rimasto davvero sorpreso dal numero di padri che si sono rivolti a me per parlare della difficoltà di conversazione con i loro figli” su temi importanti, ha detto Graham, spiegando in un video diffuso online i motivi che lo hanno spinto a lanciare l’appello.

L’iniziativa è nata da un confronto con i suoi collaboratori e con alcuni esperti fino a sfociare “nell’idea meravigliosa di chiedere ai genitori di scrivere lettere” ai figli: in modo da mettere nero su bianco “le cose di cui volete parlare veramente con loro, ciò che volete comunicare” per trasmettere i valori di quel che “significa essere un uomo”.

Il progetto prevede di raccogliere i testi in un sito internet ad hoc, denominato ‘Letters to Our Sons’, curato assieme alla psicologa Orly Klein. E poi di dar vita a un libro. Graham è stato invitato nei mesi scorsi a Downing Street per discutere delle politiche giovanili del governo e di campagne contro il machismo adolescenziale dal premier Keir Starmer: il quale ha detto d’essere rimasto molto colpito da ‘Adolescence’ dopo averlo visto con i propri figli, tanto da promuoverne poi la diffusione nelle scuole dell’isola.