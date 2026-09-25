L’aeroporto di Malpensa dedicato ufficialmente a Silvio Berlusconi

Keystone-SDA

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Da oggi l'aeroporto di Milano-Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi. Lo ricorda una targa posta all'ingresso della stazione ferroviaria del Terminal 1.

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(Keystone-ATS) Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, nonché presidente di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto con un video da New York, dove si è recato per l’assemblea generale delle Nazioni Unite.