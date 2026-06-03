Kuwait: attacco iraniano danneggia aeroporto e provoca un morto

Keystone-SDA

L'attacco iraniano di stanotte ha causato gravi danni a diverse strutture dell'aeroporto del Kuwait e ha provocato un morto e alcuni feriti. Lo hanno comunicato le autorità. I voli sono stati temporaneamente sospesi e dirottati verso aeroporti alternativi.

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(Keystone-ATS) Il Kuwait ha attivato un piano di emergenza nel suo aeroporto internazionale dopo che droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal T1, secondo quanto comunicato dall’autorità per l’aviazione civile del paese, citato da Iran International, media di opposizione basato a Londra. Nel frattempo i i voli sono ripresi.

Il portavoce del ministero della difesa, il generale di brigata Saud Abdulaziz Al-Otaibi, ha descritto l’attacco come “un’aggressione criminale iraniana che ha provocato danni materiali significativi all’edificio e feriti”.

Da parte sua il Comando generale delle Forze di difesa del Bahrein ha annunciato su X l’intercettazione e la distruzione di tre missili e diversi droni, accusando l’Iran di proseguire il suo “approccio ostile sistematico” prendendo di mira obiettivi civili nel Regno.

Iran avverte, “valanga di missili e droni”

Intanto il consigliere militare della Guida suprema iraniana, Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione, ha avvertito su X ad ogni colpo e ad ogni aggressione (da parte degli Stati Uniti, ndr) risponderà una valanga di missili e droni”.

Da parte sua il ministero degli esteri iraniano ha condannato “l’attacco militare statunitense contro una petroliera iraniana nello Stretto di Hormuz e contro una torre di telecomunicazioni sull’isola di Qeshm”.

Il ministero ha affermato che gli attacchi sono stati condotti nelle prime ore di mercoledì da due paesi della regione, definendoli un “atto aggressivo” da parte dell’esercito statunitense, che violano un accordo di cessate il fuoco e il diritto internazionale.

Il ministero degli esteri, riporta Al-Jazeera, ha anche dichiarato che Kuwait e Bahrein hanno una “responsabilità diretta e chiara” per gli attacchi, sostenendo che il loro territorio e le loro infrastrutture sono stati utilizzati per supportare le operazioni militari statunitensi contro l’Iran.