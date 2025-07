Kosovo: fallito anche 46esimo voto su presidente parlamento

Keystone-SDA

In Kosovo prosegue lo stallo sull'elezione del presidente del nuovo parlamento scaturito dal voto del 9 febbraio scorso.

1 minuto

(Keystone-ATS) È infatti andato a vuoto oggi anche il 46esimo tentativo, con l’aula che ha nuovamente respinto la proposta del partito di maggioranza Vetevendosje (Autodeterminazione) di votare a scrutinio segreto.

Proposta avanzata dopo che la candidata governativa Albulena Haxhiu per sei volte consecutive è stata bocciata non avendo ottenuto il minimo di 61 voti necessari all’elezione.

Il premier e leader di Vetevendosje Albin Kurti continua a respingere gli inviti a puntare su un altro candidato, e un nuovo tentativo di eleggere il presidente dell’Assemblea è previsto per il 15 aprile.

Sull’impasse è intervenuta il 26 giugno la Corre costituzionale locale, che ha stabilito tassativamente un termine di 30 giorni per la scelta del presidente, senza tuttavia precisare cosa accadrebbe in caso contrario. Lo stallo, che si protrae dal 15 aprile, quando il parlamento si è riunito la prima volta nella sua seduta costitutiva, potrebbe sfociare in nuove elezioni.