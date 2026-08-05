KOF: indicatore degli affari delle aziende migliora

Keystone-SDA

Condividi

La situazione economica delle aziende svizzere migliora, in base all'indicatore sull'andamento degli affari calcolato dall'Istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il parametro si è attestato in luglio a +21,5 punti, a fronte dei +17,2 punti di giugno e dei +12,7 punti dello stesso mese del 2025.

L’indicatore si basa su un sondaggio a cui hanno risposto 4200 imprese, chiamate a descrivere come buona, soddisfacente o cattiva la loro attività: viene poi calcolata la differenza fra le percentuali delle risposte positive e di quelle negative.

La ripresa interessa quasi tutti i settori economici. Nel confronto mensile la situazione è in particolare migliorata nel comparto manifatturiero (con indice che si trova a 8,1), in quello della costruzione (49,8) e in quello dei servizi finanziari (45,0). Un passo avanti viene compiuto anche dal commercio al dettaglio (5,1), mentre arranca il segmento alberghiero e della ristorazione (-2,5).

Sul fronte dei prezzi le realtà interpellate si aspettano in media un’inflazione all’1,2% nei prossimi dodici mesi.