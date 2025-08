KOF: impatto dei dazi Usa potrebbe arrivare all’1% del Pil svizzero

Keystone-SDA

L'imposizione di dazi doganali del 39% rappresenta una chiara escalation della vertenza commerciale fra Stati Uniti e Svizzera e rischia di colpire duramente l'economia elvetica: lo afferma il KOF, il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.

(Keystone-ATS) Con le cosiddette tariffe reciproche del 39% sulle esportazioni di beni elvetici verso gli Stati Uniti e del 15% sull’export dall’Unione Europea (Ue), nonché una tariffa del 10% sui prodotti farmaceutici provenienti dalla Svizzera, ci si deve aspettare una riduzione significativa del prodotto interno lordo (Pil): a seconda della possibilità di diversione degli scambi e dell’orizzonte temporale si tratterebbe di una flessione compresa tra lo 0,3% e lo 0,6%. Questo costerebbe a ogni cittadino svizzero in media almeno quasi 300 franchi all’anno.

“Se anche l’industria farmaceutica fosse soggetta a dazi del 39%, ci si dovrebbe aspettare una forte contrazione del Pil, di almeno lo 0,7%, con una perdita media di reddito di circa 700 franchi per persona all’anno”, aggiunge il condirettore del KOF Hans Gersbach, citato in un comunicato odierno. In uno scenario poi caratterizzato da distorsioni nelle catene di approvvigionamento e da un intensificarsi del rallentamento congiunturale mondiale si potrebbe anche superare l’1%, con un rischio di recessione.