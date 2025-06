Kimi Antonelli promosso alla maturità, ora a tutta F1

Keystone-SDA

Dopo il successo in Formula 1, con il podio al Gran premio del Canada, Andrea Kimi Antonelli ha "vinto" anche a scuola. Il pilota della Mercedes ha superato l'orale della Maturità ed è stato promosso.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato lui stesso sui social, postando una foto con tanto di corona d’alloro e sorriso. Il campione ha sostenuto l’esame con i suoi compagni dell’Istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

Tanta l’emozione per gli scritti, soprattutto il primo giorno, per la prova di Italiano. Più sicuro Kimi si era detto sulla seconda prova, che per lui e i compagni della quinta G, indirizzo Rem – Relazioni internazionali e marketing, era di Inglese, e per gli orali, che ha affrontato in mattinata, prima del Gp dell’Austria e prima di molti suoi compagni di classe.

Per conoscere il voto ufficiale con cui Kimi ha superato la prova bisognerà attendere la fine degli esami di tutti i suoi compagni, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Poi anche l’avventura scolastica del pilota Mercedes – a detta di tutti felice – si potrà concludere con il tanto sognato diploma.

Un bel sollievo per lui che ha affrontato l’esame tra un impegno sportivo e l’altro e alla classica domanda “meglio 100 alla maturità o il podio in Formula 1?” aveva risposto “tutti e due”. Che Kimi oltre che al volante sia sempre stato bravo anche a scuola lo confermano compagni e professori, come la docente di Economia, Alessandra Regina, coordinatrice della sua classe e “faro” negli studi. Dopo aver saputo l’esito dell’esame, la prima telefonata di Kimi è stata per lei che, tra una gara e l’altra, lo ha sempre aiutato a seguire il programma e prepararsi.

Di grande aiuto, poi, sono stati i compagni di classe, con cui il pilota ha passato la vigilia dell’esame ripassando, ma anche guardando la finale basket della Virtus in campionato, e cantando anche il classico di Antonello Venditti ‘Notte prima degli esami’. E ora che è maturo, Kimi può festeggiare tra Riccione e San Marino, ma solo dopo aver corso in Austria.